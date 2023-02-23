في محافظتين.. اعتقال 33 مخالفا لقانون الاقامة وضبط عجلة تحمل اجهزة طبية مهربة

شفق نيوز / كشف مصدر امني، اليوم الخميس، عن اعتقال 33 أجنبيا مخالفا لقانون الاقامة في محافظة البصرة، فيما تم ضبط عجلة تحمل مواداً وأجهزة طبية في بغداد.

وقال المصدر في حديث الى وكالة شفق نيوز؛ إن "مفارز قسم شؤون الاقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تمكنت من إلقاء القبض على (33) اجنبياً مخالفاً لقانون الاقامة في محافظة البصرة".

وأضاف المصدر أن ذلك "جرى بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات الاتحادية/ شعبة استخبارات الوافدين فضلا عن القوة الماسكة للارض".

من جهة اخرى قالت مديرية اعلام مديرية مكافحة المتفجرات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه " أثناء فحص العجلات الحمل المارة بسيطرة ابي غريب السريع من قبل العاملين على اجهزة فحص المركبات (M60) تم ضبط عجلة حمل تحمل مواداً وأجهزة طبية مهربة"، مبينة أنه "تم تسليمها اصولياً الى الجهات المختصة".