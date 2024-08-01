في محافظتين.. اعتقال (18) امرأة أجنبية والقبض على تجار مخدرات بحوزتهم (10 كغم) من الكرستال

شفق نيوز/ ألقت السلطات العراقية يوم الخميس، القبض على عدد من النساء الأجنبيات المخالفات لشروط الإقامة في البلاد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن دوريات نجدة الكندي ضبطت عجلة وبداخلها (18) امرأة من جنسيات مختلفة ومخالفات لشروط الإقامة.

وأشار المصدر إلى أن ذلك جاء خلال اجراء ممارسة امنية قرب ساحة التحرير، ليتم القبض عليهن وتسليمهن إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهن.

وفي شأن أمني آخر؛ أعلن الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، عن عملية امنية ووفق معلومات استخبارية دقيقة تم خلالها القبض على (5) متهمين بتجارة المواد المخدرة وبحوزتهم (10 كيلوغرامات) من مادة الكرستال المخدرة.

وذكر العميد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عملية القبض جرت في محافظة نينوى وبإشراف مدير مخدرات نينوى وبالاشتراك مع مديرية مكافحة مخدرات اقليم كوردستان تم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين امام انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وارسال المواد المضبوطة بحوزتهم إلى جهة الاختصاص.