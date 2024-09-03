في محافظتين.. اعتقال منتسب أمني "أحرق" دعوى قضائية واعتقال "إرهابي" داخل مرقد ديني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على منتسب أمني أحرق دعوى قضائية مقابل المال، فيما اعتقلت قوة أمنية متهم بالإرهاب داخل أحد المراقد الدينية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مديرية شرطة شمال البصرة ألقت القبض على مفوض بمديرية شرطة شمال البصرة التابعة إلى وزارة الداخلية، قام بإحراق دعوى قضائية مقابل مبلغ مالي".

وبين أن "المفوض تقاضى الرشوة لإتلاف قضية ضد أحد المتهمين بغية الإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة".

فيما أشار المصدر إلى أن "قوة أمنية تمكنت من القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 4/ إرهاب كان يتواجد داخل الحضرة القادرية في بغداد".

وأضاف أنه "تم القبض عليه وإيداعه التوقيف وقف إجراء أصولي".