في محافظتين .. اعتقال "مخرج" عملية خطف وهمية وسارق جوامع ومعتدٍ على طبيبة

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الخميس، عن اعتقال شخصين أحدهما نفذ عملية اختطاف "وهمية" لابتزاز صاحب الشركة التي يعمل فيها بمبلغ مالي، والآخر قام بسرقة أموالٍ من تسعة جوامع في الناصرية، مركز المحافظة، كما اعتقلت شرطة محافظة واسط شخصاً "لتجاوزه" على طبيبة في إحدى المستشفيات.

وقالت مديرية اعلام شرطة ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بناء على بلاغ تقدم الى شرطة قضاء قلعة سكر، شمال ذي قار، حول تعرض أحد الأشخاص، ويعمل بصفة سائق لدى شركة تدعى الاحزم إلى حادث خطف، وجه قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشآت الفريق (ق خ) الركن سعد علي عاتي الحربية، بتشكيل فريق عمل بإشراف مدير قسم شرطة قضاء قلعة سكر العميد فليح حيدر والاشتراك مع مكتب الاستخبارات ومكافحة الارهاب والأمن الوطني لتتبع تحركات المتهمين والمشتبه بهم وكشف ملابسات الحادث خلال وقت قياسي".

وأضاف البيان أنه "من خلال التحقيق ووضع أرقام هواتف ذوي الشخص المفقود تحت المراقبة وأرقام هواتف ممن يحاولون المساومة بطلب فدية قدرها 60.000 دولار، تم تحديد تحركات المتهمين والمشتبه بهم والقاء القبض على 2 من المتهمين، واجراء مداهمات لمنازل في مدينة الناصرية وثم الانتقال الى محافظة كربلاء واجراء مداهمة لاحد المنازل المشتبه بها".

وتابع البيان أن "المحققين توصلوا الى اطراف القضية الأساسيين، وسلم الشخص المفقود نفسه والذي يرمز لاسمه ( ك . م) الى الجهات التحقيقية واعترف انه لم يكن مختطفاً، وانه اتفق مع مجموعة من اصدقائه حول تنفيذ فكرة خطف وهمية ومساومة صاحب الشركة على فدية قدرها 60.000 دولار كونه بحاجة الى المبلغ المذكور ولا يستطيع تسديد ديون بذمته"، مبينا انه "دونت اقواله بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم استنادا للمادة 421 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصوليا".

من جهة أخرى أوضحت مديرية شرطة ذي قار في بيان منفصل، أن "قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار وجه بتشكيل فريق عمل بإشراف مدير مكافحة الاجرام العميد كريم هلال على خلفية بلاغات مقدمة مفادها تعرض عددا من المساجد للسرقة".

وأضاف البيان أن "من خلال تكثيف الجهود وتتبع الدلائل تم التوصل الى المتهم واصدار امر قبض قضائي، وعلى الفور القي القبض على المتهم ( ح . م . ح ) البالغ من العمر 24 عاما، والذي اعترف نتيجة مواجهته بالأدلة المتوفرة ضده بارتكاب (9) جرائم سرقة لمبالغ مالية من المساجد ضمنها سرقة مبلغ من المال من صندوق الزكاة في مسجد أمير المؤمنين في منطقة الطليعة، وصندوق الزكاة من مسجد سيد سعد، وسرقة مبلغ من المال من مسجد سيد زويد في الحي العسكري، مسجد أهل الكساء في محلة أور، اضافة الى 5 سرقات أخرى من مساجد متفرقة في مدينة الناصرية".

وأكد البيان أن "المتهم كان يتخذ وقت خروج المصلين من المساجد بعد صلاة الفجر لتنفيذ السرقة"، مبينا انه "صدقت اقواله بالاعتراف قضائيأ وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي لاكمال التحقيق اًصولياً".

بدوره أوضحت مديرية شرطة محافظة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "فوج صقر واسط يلقي القبض على شخص قام بالتجاوز على دكتورة في مستشفى الزهراء التعليمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، مبينا ان " الاعتقال جاء بناءً على توجيهات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني".