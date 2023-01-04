في محافظتين.. اعتقال متهمين بقتل "متقاعد" والمرض ينهي حياة موقوف بمركز أمني

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة نينوى، اليوم الأربعاء، اعتقال متهمين قاما بعملية سطو مسلح وقتل شخص "متقاعد" داخل منزله، بعد ساعات من تنفيذ الجريمة، في مدينة الموصل، فيما شهدت محافظة النجف وفاة نزيل موقوف في أحد المراكز الأمنية.

وقالت مديرية شرطة نينوى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز مديرية شرطة النصر تمكنت من كشف جريمة قتل أحد المواطنين وهو منتسب متقاعد (مصاب بشلل الاطراف السفلى جراء العمليات الارهابية) داخل داره في منطقة العطشانة في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

وأضاف البيان أن "مفارز الشرطة ألقت القبض على المجرمين اللذين ارتكبا جريمة القتل وسرقة مبلغ مالي قدره (خمسة عشر مليون دينار عراقي)، خلال ست ساعات من وقوعها وبحوزتهما المال المسروق مع أداة الجريمة وهي آلة حادة (سكين)، مبينا "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتدوين اقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهما وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

من جهة أخرى قال مصدر أمني بمحافظة النجف لوكالة شفق نيوز، إن "نزيلاً موقوفاً في مركز مكافحة الكرار، وسط مدينة النجف، توفي بسبب اصابته بمرض تسمم الدم".

وبين المصدر، أن "النزيل كان موقوفاً للتحقيق في العديد من قضايا السرقة المتهم بارتكابها".