في محافظتين.. اعتقال قتلة بوقت قياسي والقبض على متهم بسرقة منافذ "الكي كارد"

شفق نيوز/ تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأربعاء، من القبض على ثلاثة متهمين بقتل شاب في محافظة كركوك خلال وقت قياسي، فيما تم اعتقال متهم بسرقة منافذ "كي كارد" في الديوانية.

وقالت قيادة شرطة محافظة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مركز شرطة رحيم آوا ألقت القبض على ثلاثة متهمين بجريمة قتل مواطن طعناً بالسكين إثر مشاجرة نشبت بينهما في سوق القورية في أقل من 24 ساعة".

وأضافت، أن "عملية القبض تمت بسرعة قياسية بجهود مفارز مركز شرطة رحيم آوا التابع لقسم شرطة البلدة الجانب الكبير، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وتوقيفهم وفق المادة 406 ق ع".

وأفاد مصدر طبي في كركوك، مساء أمس الثلاثاء، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص في مشاجرة وقع بين مجموعة من الشباب وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً وقع بين مجموعة من الشباب قرب مجمع سكني في سوق قورية الشعبي وسط كركوك، ما أسفر عن مقتل شاب بعمر 18 عاماً يدعى (ز. م. أ) بعد تلقيه عدة طعنات بسكين، وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف المصدر أن "قوة من الشرطة وصلت إلى مكان المشاجرة وقامت بنقل جثة الشاب إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى قريب للعلاج".

وفي الديوانية، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، عن "القبض على أحد المتهمين بالسرقة من سكنة قضاء الشامية، واعترف أثناء التحقيق بقيامه بتنفيذ ثلاث عمليات لسرقة منافذ (الكي كارد) بحي العسكري، والصوب الصغير، والصوب الكبير قرب سوق المخضر في الشامية، عن طريق الدخول الى المنافذ وسرقة القاصات".

وأشارت قيادة شرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن "قاضي التحقيق قرر توقيف المتهم وفق المادة 446 بعد تصديق أقواله قضائياً وأحيل إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".