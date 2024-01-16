في محافظتين.. اعتقال قاتل "دلفري" وصعقة تنهي حياة "منصب ستلايت"

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في صلاح الدين وكركوك، يوم الثلاثاء، بالقبض على قاتل عامل (دلفري)، ومصرع شخص يعمل في تنصيب أجهزة الستلايت.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "مفرزة من شرطة النجدة وبعد ملاحقة وتحريات تمكنت من القبض على شخص دهس بسيارته شابا يعمل بخدمة التوصيل (دلفري) في حي الضباط بأطراف قضاء سامراء جنوب شرق تكريت".

وأضاف المصدر، أن "الجاني دهس الشاب ولاذ بالفرار، وتجرى التحقيقات الأمنية معه لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وفي كركوك، أخبر مصدر آخر، الوكالة، بأن "شاباً يعمل في تنصيب أجهزة الستلايت والأجهزة الإلكترونية، لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية".

وأوضح المصدر، أن "الحادث وقع في حي الشورجة بأطراف مدينة كركوك، وجرى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق بملابسات الحادث".