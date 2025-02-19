في محافظتين.. اعتقال عدد من تجار الأعضاء البشرية ومبتزين وتهم أخرى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، بينهم "تجار أعضاء بشرية" واخر بجرائم "الابتزاز الالكتروني" وتضبط اسلحة واعتدة شرقي العاصمة.

وقال إعلام عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استكمالاً للممارسات الأمنية التي تجريها قطعاتنا وبإسناد استخباري عالي المستوى لملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وقيادة شرطة بغداد الرصافة بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المطلوبين".

ولفت إلى أن المطلوبين تم القبض عليهم، "وفق مواد قانونية مختلفة بينهم بالاتجار بالاعضاء البشرية، واخر بالابتزاز الإلكتروني، ومتهمين بجرائم (النزاعات العشائرية، تهديد، حيازة أسلحة) والاستيلاء على أسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (مدينة الصدر، السريدات، حي الكوفه، الوزيرية، الحميدية، حي البساتين، السكلات، الشعب، الشيشان، سبع قصور) شرقي العاصمة".

وأشار إلى أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

من جانبها أعلنت قيادة شرطة بابل، عن إلقاء القبض على سبعة مطلوبين للقضاء بمناطق مختلفة من المحافظة.

وقال إعلام قيادة شرطة محافظة بابل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديريات أقسام قيادة شرطة بابل الميدانية، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الأخرى، نفذت سلسلة عمليات أمنية مكثفة شملت مختلف المناطق والسيطرات الرئيسية في المحافظة".

وبين أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة مطلوبين بتهم متنوعة، وضبط 12 مركبة مخالفة (سيارات ودراجات نارية)، وتوقيف أربعة مخالفين، بينهم شخصان أجنبيان لمخالفتهما شروط الإقامة".

وأوضحت أن "هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة شرطة بابل ، بإشراف مباشر من قائد الشرطة، اللواء علي كامل الحساوي، لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار في عموم المحافظة".