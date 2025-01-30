في محافظتين.. اعتقال صيني أصاب عراقياً وجرح موظف باعتداء ومصرع 3 نساء ورجل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل حادثين أمنيين في المحافظة، احدهما اعتقال مواطن صيني الجنسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً اندلع بين عاملين صيني الجنسية وعراقي بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، يعملان في أحد المشاريع، حيث تمت إصابة العامل العراقي بجروح، ومحاولة هروب العامل الصيني إلى جهة مجهولة، إلا أن قوة تابعة للأمن تمكنت من الإطاحة به ونقله لمركز احتجاز خاص".

وأضاف المصدر، أن "مسؤول التجاوزات في مديرية بلدية الناصرية (أبو الياس) تعرض لحادث اعتداء بـ(شيش على رأسه) أدى لإصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها لمستشفى الناصرية التعليمي لتلقي العلاج اللازم".

ولفت المصدر إلى أن "حادث الاعتداء وقع أثناء رفع التجاوزات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

في حين أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، بحادث سير مروع وقع شمال غربي المحافظة، أسفر عن مصرع 3 نساء ورجل نتيجة انحراف عجلتهم وسقوطها في مشروع ري الجزيرة بالقرب من قرية خراب العاشق في ناحية زمار.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف عندما وقع الحادث، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال الجثث وإخراج العجلة من الموقع".

وأشار إلى أن "الحادثة أثارت الحزن في المنطقة، خاصة بسبب طبيعتها المأساوية وتزامنها مع مناسبة احتفالية".