في محافظتين ..اعتقال إرهابي منتمٍ لـ"داعش" بكمين "محكم" وإخماد حريقين وإنقاذ عائلة "متجاوزة"

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، اعتقال مطلوب بتهمة الانتماء لتنظيم (داعش) بكمين محكم في محافظة نينوى، فيما استنفرت فرق الدفاع المدني إخماد حريقين وانقذت احد العوائل في بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لقسم قيادة عمليات نينوى التابع الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة من القسم ذاته تم نصب كمين محكم في منطقة كوكجلي أيسر الموصل وعلى أثرهِ ألقي القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب والذي كان يعمل في صفوف مفارز الهاون ضمن ما تسمى ولاية الجزيرة في ناحية زمار".

وأضاف البيان ان "الارهابي عمل بعدها ايضاً في ديوان الجند التابع إلى داعش الارهابي، وقد تم تسليمه الى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".

من جهة أخرى افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل صهاريج صغيرة عدد 2 محملة بمادة الكاز ضمن منطقة حي البساتين، شمالي بغداد".

وفي السياق ذاته أضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني مستنفرة أيضاً لإخماد حادث حريق اندلع داخل شركة للصب الخرساني وانقذت عائلة من احدى دور التجاوز في منطقة الطوبجي وسط بغداد".