في محافظتين.. اعتقال "تيكتوكر" أطلق النار ببث مباشر ولص تنكّر بزي امرأة

شفق نيوز- كركوك/ بابل

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، باعتقال تيكتوكر في المحافظة بسبب "المحتوى الهابط" وإطلاق النار ببث مباشر وتهديد القوات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك، بالتعاون مع شرطة نجدة كركوك، تمكن من إلقاء القبض على أحد صانعي المحتوى على تطبيق تيك توك، يُدعى أركان كريم والمُلقب بـ(آكەي كريم)، على خلفية اتهامه بتقديم محتوى وُصف بالهابط، إلى جانب إطلاق النار والتهديد خلال بث مباشر".

وأضاف المصدر أن "عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة ورصد دقيقين لمقاطع بث مباشر نشرها المتهم، ظهر فيها وهو يطلق النار ويوجّه عبارات تهديد، ما شكّل خطراً على الأمن العام وأثار قلق المواطنين".

وأوضح المصدر أن "المتهم صرّح خلال البث المباشر بأنه يعتقد بعدم قدرة الجهات الأمنية على إلقاء القبض عليه، إلا أن القوات الأمنية نجحت بتحديد موقعه وتنفيذ عملية اعتقاله وفق الإجراءات القانونية".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومحاسبته وفق القوانين النافذة"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي سلوك يهدد السلم المجتمعي أو يروّج لمحتوى مسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي".

من جانبها أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، عن إلقاء القبض على لص متنكر بزي امرأة واستعادة مسروقات كانت بحوزته وتمثلت بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إخباراً ورد إلى شعبة مكافحة إجرام الأقضية عن حادث سرقة دار سكني في شارع (30)، كانت المسروقات عبارة عن قاصة صغيرة تحتوي على مبلغ مالي قدره (7) ملايين دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية".

بينت أنه "تم الانتقال مباشرة إلى محل الحادث برفقة المشتكي ومفارز الأدلة الجنائية، ومن خلال متابعة وتدقيق كاميرات المراقبة، تبيّن وجود شخص متنكر بزي امرأة، مرتدياً عباءة وبوشية نسائية سوداء، قام بمراقبة الدار قبل تنفيذ عملية السرقة في محاولة للتمويه وعدم لفت الانتباه".

وتابعت: "بعد تتبع خط سير المتهم وجمع المعلومات ذ، تم التعرف على هويته، واستحصال الموافقات القضائية الأصولية، وتنفيذ أمر القبض عليه، وعند مواجهته بالأدلة اعترف صراحةً بقيامه بسرقة الدار متنكراً بزي نسائي".

وأوضحت أنه "تم ضبط المبلغ المالي المسروق والمصوغات الذهبية كاملة، إضافة إلى العباءة التي استخدمها أثناء تنفيذ الجريمة، وتسليم المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".