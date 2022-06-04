في محافظتين.. اعتقال تجار ومروجي مخدرات أحدهم استخدم أطفاله لتهريبها

شفق نيوز/ أفادت مصادر امنية، اليوم السبت، باعتقال أربعة من تجار ومروجي المخدرات استغل أحدهم اطفاله لتهريبها، فيما قتل مدني بهجوم مسلح، في محافظات بابل والنجف ونينوى.

وقال المصدر إن " قوة امنية اعتقلت تاجر مخدرات في سيطرة الباشية التابعة لناحية الحمزة الغربي، جنوبي الحلة، وبحوزته أكثر من عشرة آلاف حبة مخدرة"، مبيناً أن "التاجر كان يستخدم طفليه للتمويه في نقل المخدرات".

وفي السياق ذاته أوضح مصدر أمني أن "قوة من جهاز الأمن الوطني وسوات تمكنت من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواداً مخدرة وقطع سلاح في الكوفة بمحافظة النجف".

وفي حادث منفصل أوضح مصدر أمني أن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة غير مرقمة أقدموا على قتل مدني في قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل، بعد فتح النار عليه من أسلحة رشاشة، ما اسفر على مقتله على الفور"، مبيناً أن"الجهات الأمنية تجري تحقيق في الحادث لكشف ملابساته والكشف عن الجناة الذين فروا الى جهة مجهولة".