في محافظتين.. اعتقال تاجر مخدرات بكمين محكم وانتشال جثة شاب ثلاثيني

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، اعتقال مفارزها تاجر مخدرات بحوزته (15) ألف حبة مخدرة بكمين محكم بمحافظة بابل، فيما تم انتشال جثة شاب ثلاثيني بمحافظة واسط.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن مفارزها "بجهود استخبارية متميزة قامت بإلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة بابل وضبطت بحوزته على (15000) حبة مخدرة".

وأضاف البيان أن "عملية القاء القبض عليه جرت بكمين محكم من قبل مفارزنا بعد استدراجه بحجة شراء كمية من الحبوب المخدرة كما وتم ضبط الكمية الاخرى في منزله، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية أصولياً".

من جهة أخرى أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "غواصي الشرطة النهرية في واسط انتشلت جثة غريق شاب ثلاثيني من سكنة ناحية شيخ سعد بمحافظة واسط".

وأضاف البيان أن "فور ورود إخبار الى الشرطة النهرية عن حادثة غرق في نهر دجلة هرع فريق الغواصين الى المكان، وبعد جهود حثيثة استطاع انتشال جثة الغريق، ليتم تسليمها الى الجهة المختصة لإكمال الإجراءات القانونية".