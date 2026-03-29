في محافظتين.. اعتقال اثنين نفذا جريمة "سطو هوليوودي" وآخران سرقا مليار دينار

شفق نيوز- ذي قار/ أربيل

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على شخصين قاما بسرقة مبلغ مليار دينار من إحدى الشركات، فيما اعتقلت شرطة أربيل آخرين نفذا عملية سطو على طريقة "أفلام الأكشن".

وفي ذي قار ذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وبعد متابعة أمنية كشفت ملابسات جريمة سرقة تعرضت لها إحدى الشركات في الناصرية بعد تقييد حارس الشركة وسرقة مبلغ مليار دينار عراقي ومصوغات ذهبية وفق أقوال المدعي بالحق الشخصي.

وبينت أنه من خلال التحريات وجمع المعلومات وتتبع كاميرات المراقبة تم التوصل إلى المتهمين وبمذكرات قبض قضائية وبكمين محكم تم القبض على المتهم (م. ع. م) والمتهم (م. م. م) وضبط بحوزتهما بندقية كلاشنكوف ومسدسين وآلات جارحة وبعد التعمق بالتحقيق معهما وبدلاتهما تم ضبط مبالغ مالية قدرها 470 مليون دينار ومصوغات ذهبية.

وأشارت إلى تصديق أقوالهما بالاعتراف قضائياً وتوقيفهما وفق المادة 442 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق أصولياً.

وفي أربيل، قالت شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق قسم مكافحة الجريمة ألقت القبض على متهمين اثنين، قاما باستخدام "أقنعة" لسرقة أكثر من 20 ألف دولار (نحو 30 مليون دينار عراقي) من إحدى سلسلة الماركات في مدينة أربيل.