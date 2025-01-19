في محافظتين.. اعتداء على إدارة مدرسة وضبط طبيب أسنان "مزيف"

شفق نيوز/ نفذت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأحد، عمليتين أمنيتين تمكنت فيهما من القبض على امرأتين بتهمة الاعتداء على إدارة مدرسة ثانوية ورجل بتهمة انتحال صفة (طبيب أسنان) في محافظتي ميسان والأنبار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على شخص يقوم بانتحال صفة (طبيب أسنان) ولديه عيادة كاملة مع الأجهزة الطبية في منطقة السجارية بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار".

وفي ميسان، أعلن قائد شرطة المحافظة، اللواء لفتة فاخر المحمداوي، أن "المفارز الامنية ضمن قاطع المسؤولية تمكنت من القبض على متهمتين قامتا بالاعتداء بالشتم والضرب على مديرة ثانوية الأصالة للبنات ومعاونتها".

وأوضح المحمداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدعيات بالحق الشخصي تم تدوين اقوالهن بعد ثبوت الاعتداء عليهن وفق تقارير طبية وعرض أوراق التحقيق على القاضي المختص والذي أصدر بحق المتهمتين أمر قبض وتحري وفق أحكام المادة (230) وعلى ضوء ذلك تم تحديد مكان تواجدهن وإلقاء القبض عليهن".

وأشار إلى أن "الاعتداء كان نتيجة اتخاذ الهيئة التدريسية ولجنة الانضباط إجراءات إدارية بحق طالبة خالفت التعليمات والضوابط المدرسية".