في محافظتين.. استهداف منزل موظفة بالحشد الشعبي وضبط صيدلية وهمية (صور)

شفق نيوز/ تعرض منزل موظفة في هيئة الحشد الشعبي، مساء يوم الأحد، إلى استهداف بواسطة عبوة مرتجلة أو ما تسمى محلياً بـ"البمبة" في بغداد، وفي حادث آخر تم ضبط صيدلية وهمية خلال حملة تفتيش صحية في محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "منزل موظفة في الحشد الشعبي ضمن منطقة الهياكل بمدينة الغزالية غربي العاصمة بغداد تعرض للاستهداف بواسطة رمي عبوتين (بمبة)".

وأشار المصدر، إلى أن "الاستهداف تم من قبل شخص مجهول الهوية يقود دراجة نارية"، مبيناً أن "الاستهداف خلف خسائر مادية في عجلة الموظفة فقط، دون إصابات بشرية، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً في الحادث وتجري عملية بحث عن المتهم الذي فر بعد تنفيذ العملية".

وفي حادث آخر، أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الأحد، عن تنفيذ شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في قسم التفتيش بدائرة صحة ديالى، بالتعاون مع مديرية الأمن الوطني، حملة تفتيشية مشتركة في قضاء المقدادية، أسفرت عن ضبط ومصادرة صيدلية وهمية تعمل دون ترخيص رسمي.

وأوضح المركز الإعلامي للدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية تمت وفق أوامر قضائية رسمية، حيث جرى ضبط المخالف وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه".