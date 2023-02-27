في محافظتين.. اختطاف راعي أغنام واصابة 5 مدنيين بحادث سير

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بإصابة خمسة مدنيين بحادث سير بين ديالى وإقليم كوردستان، فيما اختطف عناصر تنظيم داعش راعي أغنام في صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خمسة مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تصادم مركبتين على طريق خانقين - كلار، وتم نقلهم الى مستشفى خانقين للعلاج فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

وتتواصل حوادث السير في أغلب المحافظات لاسباب عدة ابرزها ضعف القوانين والإجراءات المرورية أو الإهمال والغفلة.

فيما ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن "عناصر من داعش هاجمت أربعة من رعاة أغنام خلال اقترابهم من منطقة بلكانة الساخنة بين حدود قضاءي كفري وطوزخورماتو شرقي صلاح الدين وحاولت اختطافهم".

وبين ان "ثلاثة من الرعاة تمكنوا من الفرار إلى نقطة مرابطة تابعة للحشد الشعبي فيما وقع الرابع بيد عناصر داعش"، مؤكدا ان "عناصر داعش أطلقت وابل من النيران على نقطة الحشد ولاذوا بالفرار فيما بعد".

وتشهد المناطق الممتدة بين اطراف قضاء كفري وقضاء طوزخورماتو حوادث خطف مستمرة لرعاة الأغنام بسبب الفراغات الأمنية وامتداداتها الشاسعة والوعرة.