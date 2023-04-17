في محافظة عراقية.. مقتل شخص بشجار مسلح واختطاف اخر

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف اليوم الإثنين، بمقتل شخص واختطاف آخر بظروف غامضة وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شجاراً مسلحا بين طرفين بسبب خلافات مالية في قضاء الكوفة، حيث أدى الشجار لمقتل شخص على الفور بعد إصابته باطلاقات نارية في جسده، لم يفلح معها نقله للمشفى لغرض انقاذه".

وأضاف المصدر، كما ان "حادثاً امنياً آخر في الكوفة تمثل بقيام مجهولين باعتراض سائق عجلة صالون وتحطيم عجلته واقتياده إلى جهة مجهولة الهوية، فيما باشرت الاجهزة الامنية بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته والكشف عن مصير الشخص المختطف".