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شاب يغتصب طفلا في محافظة عراقية

Category: أمـن

Date: 2021-06-16T05:03:07+0000
شاب يغتصب طفلا في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى يوم الأربعاء إلقاء القبض على شاب اغتصب طفلا في قضاء الرميثة وذلك خلال عشرين ساعة من وقوع من ارتكابه للجريمة.

وقال اعلام شرطة المثنى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مركز شرطة ثورة العشرين التابع إلى قسم شرطة الرميثة أستخبر من قبل المواطنة ( ر.  ه.  ص ) والدة الطفل ( ع.  ح.  م ) والبالغ من العمر ست سنوات والتي تدعي تعرض ولدها إلى اعتداء جنسي من شخص تجهل هويته عند ارساله إلى إحدى محالّ بيع المواد الغذائية القريبة من دارهم.  

وأضاف البيان أنه بجهود استثنائية تم التعرف على مكان ارتكاب الجريمة والشخص الجاني وبعد نصب كمين محكم تم القبض عليه والذي يدعى ( ط - ع - ن - ) البالغ من العمر ( 27 ) سنة من سكنة قضاء الوركاء.

وتابع البيان أنه بعد التحقيق معه اعترف بجريمته دونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا من قبل قاضي التحقيق الخفر، وتم رفع كل ما يتعلق بالجريمة من قبل مفارز الأدلة الجنائية وتوقيفه وفق أحكام المادة ( ٣٩٣ ) من قانون العقوبات العراقي لينال جزاءه العادل.

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