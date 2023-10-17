في محافظتين.. سائق مخمور يدهس ضابطا كبيرا وتحرير مختطفة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بالحكم على لص سرق الأسلاك الكهربائية في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالسجن لمدة 3 سنوات بحق لص تمت إدانته بسرقة الأسلاك الكهربائية العائدة لوزارة الكهرباء في مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينة ان " القرار صدر استناداً لأحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وفي ذي قار ايضاً، تمكنت القوات الامنية من تحرير فتاة بعد ساعات على اختطافها وسط مدينة الناصرية.

واخبر مصدر أمني آخر وكالة شفق نيوز، إن "امرأة في الخمسينات من عمرها تعرضت لحادث خطف على يد أشخاص في منطقة حي التضحية وسط مدينة الناصرية".

وبين المصدر، ان" على الفور تم تشكيل عمل أمني، وتمكن من تحديد مكان الخطف، حيث تمت مداهمة المكان وتحرير المختطفة واعتقال الخاطفين الذي بحوزتهم على أدوات تعاطي مخدرات".

وفي غضون ذلك؛اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط القبض على سائق مخمور قام بدهس ضابط كبير.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان دوريات قسم شرطة النجدة وبأمرة مدير القسم ألقت القبض على المتهم المخمور الذي يستقل عجلة نوع (دنكر) قام بدهس العقيد احمد حميد العقابي المنسوب إلى استخبارات ومكافحة ارهاب واسط على طريق كوت - بغداد ولاذ بالفرار مما ادى إلى وفاته.

وأضاف البيان انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم ليتم إحالته إلى المركز المختص لينال جزاءه العادل.