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في محافظة عراقية.. اعتقال منتحل صفة عسكرية يدعي تعيين المواطنين بالمؤسسات الامنية

Category: أمـن

Date: 2022-09-25T08:01:53+0000
في محافظة عراقية.. اعتقال منتحل صفة عسكرية يدعي تعيين المواطنين بالمؤسسات الامنية

 شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع العراقية، يوم الأحد، إلقاء القبض على متهم منتحل صفة عسكرية في طوز خورماتو ضمن محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية، بحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية إلقاء القبض تمت بناء على "معلومات دقيقة لجهاز الأمن الوطني العراقي، في طوز خورماتو وبمشاركة استخبارات عمليات طوز خورماتو".

وأضافت أن "المتهم كان ينتحل صفة ضابط ويقوم بأخذ الأموال من المواطنين بحجة تعيينهم في المؤسسات الأمنية في قضاء طوز خورماتو، وتم تسليمه اصولياً لجهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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