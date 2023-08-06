في مثلث دولي.. مقتل صبي بانفجار لغم عراقي زرع القرن الماضي

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في المثنى، اليوم الاحد، بمقتل صبي بانفجار لغم في المناطق الحدودية (المثلث العراقي السعودي الكويتي) أقصى جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "صبياً يبلغ من العمر 15 عاما يعمل في رعي الاغنام تعرض لانفجار لغم زرعه الجيش العراقي في تسعينيات القرن الماضي في المنطقة الحدودية المثلثة بين العراق والسعودية والكويت".

وبين المصدر، ان " الانفجار انهى حياة الصبي على الفور، حيث نقلت جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".