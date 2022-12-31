في ليلة رأس السنة.. اعتقال متهم بقتل زوجة أخيه في بغداد

شفق نيوز / أعلنت شرطة بغداد الرصافة، مساء السبت، إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل زوجة شقيقه، في قضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة، في ليلة رأس السنة.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية القبض تمت من خلال وجود إخبار بوجود جثة تعود لامرأة منقولة إلى المستشفى من قبل زوجها وشقيقه، إذ إدعى الزوج أن المجني عليها قامت بالانتحار عن طريق إطلاق النار على نفسها".

وأضاف أن "لدى التعمق بالتحقيق واستجواب المشتبه بهما (الزوج وشقيقه) تبين قيام شقيق زوجها بقتلها عن طريق إطلاق النار عليها، ليتم توقيفهما وفق المادة (405) من قانون العقوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".