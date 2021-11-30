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في كرميان والمثنى.. مصرع شخص بحادث سير وانتحار شاب شنقاً

Category: أمـن

Date: 2021-11-30T18:23:57+0000
في كرميان والمثنى.. مصرع شخص بحادث سير وانتحار شاب شنقاً

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الثلاثاء، بمصرع شخص إثر حادث سير في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، وانتحار شاب شنقا في محافظة المثنى.

وأبلغ أحد المصدرين وكالة شفق نيوز، أن "شخصاً توفي جراء تصادم شاحنة مع باص صغير في ناحية قوره تو التابعة لقضاء كلار مركز إدارة كرميان".

وأضاف المصدر، أن "جثة الضحية تم نقلها للطب العدلي، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

وفي تطور منفصل، ذكر مصدر آخر لوكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً، أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق في سقف إحدى غرف منزله وسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى".

ولفت المصدر، إلى أن "ظروف الانتحار ما تزال غامضة، فيما نقلت الأجهزة الأمنية الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

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