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في كركوك وصلاح الدين.. كشف قتلة "سيامند" ومصرع شاب بحادث سير

Category: أمـن

Date: 2021-12-10T17:56:26+0000
في كركوك وصلاح الدين.. كشف قتلة "سيامند" ومصرع شاب بحادث سير

شفق نيوز/ أفادت مكافحة إجراء كركوك يوم الجمعة باعتقال متهمين اثنين في قتل شخص يدعى "سيامند طيب"، فيما أشار مصدر أمني بمصرع شاب في حادث سير بمحافظة صلاح الدين.

وقالت مكافحة إجرام كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها كشفت هوية مرتكبي جريمة وقعت اليوم في الطريق الحولي لمدينة كركوك.

وأوضحت أن المجني عليه قتل على يد امرأة ورجل وهما من أهالي قضاء جمجمال، وتم اعتقالهما والتعرف على القاتل، مشيرة إلى استمرار التحقيق لكشف دوافع الجريمة.

ووفق معلومات حصل عليها مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المجني عليه يدعى سيامند طيب وهو أيضا من أهالي جمجمال إلا أنه قتل في كركوك.

وفي تطور منفصل، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن شابا لقي مصرعه بحادث دهس على طريق بيجي -الموصل قرب ناحية الحجاج جنوبي بيجي بمحافظة صلاح الدين.

واضاف أن جثة الضحية تم نقلها للطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتشهد الطرق الرئيسية في محافظات عدة حوادث سير يومية بسبب تهالك منظومة الطرق أو إهمال قواعد السلامة المرورية.

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