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في كركوك وذي قار.. العثور على جثة طفل وإصابة شخصين بهجوم مسلح

Category: أمـن

Date: 2022-04-22T05:24:56+0000
في كركوك وذي قار.. العثور على جثة طفل وإصابة شخصين بهجوم مسلح

شفق نيوز/أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، بالعثور على جثة طفل في أطراف كركوك، وإصابة شخصين بهجوم مسلح في ذي قار.

وذكر مصدر في كركوك، لوكالة شفق نيوز، أن "الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الطفل (أيوب أحمد مهدي) في حي الخضراء ضمن محافظة كركوك، بعد يوم من اختفائه".

وأضاف المصدر، أن "الطفل من أبناء مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً لكشف أسباب وملابسات الحادث الغامض".

فيما أبلغ مصدر آخر، الوكالة، أن "شخصين أصيبا بهجوم مسلح بمنطقة حي أور وسط مدينة الناصرية"، مشيراً إلى أن "الجناة الفاعلين هم من أقرباء المصابين".

وأوضح المصدر، أن "سبب الهجوم يعود لخلافات عائلية بين الطرفين، وأن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وسهلت نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

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