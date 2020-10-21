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في كركوك.. هجوم جديد يوقع 3 ضحايا من الجيش

Category: أمـن

Date: 2020-10-21T20:32:14+0000
في كركوك.. هجوم جديد يوقع 3 ضحايا من الجيش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط ثلاثة ضحايا من أفراد الجيش العراقي يوم الأربعاء في هجوم جديد بمحافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة، من مخلفات تنظيم داعش، انفجرت على قوات الجيش في قرية تامور التابعة لقضاء داقوق".

وأضاف المصدر أن "جندياً قتل وأصيب اثنان آخران جراء الانفجار".

ويأتي الهجوم بعد قليل من مقتل رجل يبلغ من العمر 51 عاماً بهجوم شنه مسلحون مجهولون في منطقة "16 آب" بمدينة كركوك.

كما نصب مسلحو داعش حاجزا وهمياً في قضاء خانقين مساء الأربعاء وقتلوا ثلاثة أشخاص وأصابوا اثنين آخرين.



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