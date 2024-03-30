في كركوك.. حادث دهس واصطدام عجلات واعتقال مطلوب

شفق نيوز/ لقي مدني مصرعه إثر حادث دهس "غير متعمد"، واصطدام أربع سيارات ببعض، فيما اعتقلت قوة مشتركة أحد المطلوبين ضمن محافظة كركوك.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "مدنيا لقي مصرعه بعد قيام سائق سيارة نوع (سني) بدهسه أمام مبنى محكمة التون كوبري، حيث كان المدني يعبر الطريق ولسرعة السائق وقع الحادث".

وأضاف المصدر، أن "المدني لقي مصرعه بعد وصوله للمستشفى، في حين تم اعتقال سائق السيارة ووضع في الاحتجاز وتم تسليم الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

وفي حادث آخر، لفت المصدر، إلى أن "أربعة مركبات اصطدمت ببعضها في شارع طريق بغداد وسط كركوك، لم يسفر عنها إصابات، فقط خسائر مادية لحقت بالسيارات".

وفي شأن آخر، أخبر مصدر ثانٍ، الوكالة بأن "قوة مشتركة في نقطة تفتيش المدخل الجنوبي، اعتقلت مطلوباً لمحكمة الجنح وفق المادة الخامسة (أحوال مدنية)، وجرى اعتقاله بعد تدقيق اسمه في الحاسبة الإلكترونية ونقله إلى مقر احتجاز لغرض تسلميه إلى جهة الطلب".