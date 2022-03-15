في كركوك.. اعتقال مسؤولين استولوا على عقارين للدولة بقيمة 4 مليارات دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، عن اعتقال مسؤولين في محافظة كركوك بعمليتين منفصلتين، لاستيلائهم على عقارين عائدين للدولة تناهز قيمة العقارين أربعة مليارات دينار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت لمكتب تحقيق الهيئة في كركوك تتضمن وجود حالة من التربح والاستيلاء على المال العام من خلال قيام أشخاص باستغلال الأراضي التجارية المتميزة في مركز المحافظة عبر تشييد ساحات لوقوف العجلات، وجباية مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق و بتواطؤ من بعض الجهات المختصة".

وبينت أن "المكتب ألف فريق عمل للتقصي والتحري عن المعلومات الواردة، وسارع الفريق بالانتقال إلى موقع العقار العائد لمديرية بلدية كركوك، وتمكن من ضبط أحد المتهمين الذين قاموا بالاستيلاء على عقار عائد للدولة، عبر تشييد مرآب لوقوف العجلات على جزء منه بمساحة تزيد على (1500 م2)، وجباية مبالغ من أصحاب العجلات بموجب وصولات مطبوعة دون وجه حق".

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن "فريق العمل تمكن في عملية ثانية من ضبط متهم قام باستغلال جزء من عقار عائد لوزارة المالية في المحافظة بمساحة تقدر بـ(2500 م2) كساحة لوقوف العجلات وجباية مبالغ مالية من أصحاب العجلات دون وجه حق من خلال تكليف أشخاص بصفة عمال للقيام بذلك".

وأضافت أن "العمليتين أسفرتا أيضا عن ضبط مسؤول تجاوزات القاطع البلدي الرابع في المحافظة؛ لتقصيره في أداء واجبه؛ لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية للحيلولة دون وقوع عملية الاستيلاء، مشيرة إلى ضبط مبالغ مالية ودفاتر وصولات".

وأشارت الهيئة إلى تنظيم عمليتي ضبط بالعمليتين، وعرضهما برفقة المتهمين والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (334) من قانون العقوبات.

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في أواخر تموز/ يوليو 2021 عن ضبط متهمين بالتجاوز والاستيلاء على الممتلكات العامة والأراضي المتميزة في محافظة كركوك نتيجة ضعف الإجراءات المتخذة مـن قبل الجهات المعنية بإزالة التجاوز، موضحة قيام المتهمين بالاستيلاء على حديقة عامة وإنشاء مشيدات عليها خلافا للقانون.