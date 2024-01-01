في كرخ بغداد.. القبض على طرفي شجار أطلقا النار على بعضهما واتهموا "مجهولين" بالحادث

شفق نيوز/ أكدت مديرية شرطة الكرخ، يوم الاثنين، إلقاء القبض على مواطن أطلق النار على شخص، بعد محاولته التحرش بأحد أفراد عائلته ليلة رأس السنة، مبينة أن طرفي الشجار اتفقا على الإبلاغ عن إصابتهم باطلاقات نارية من مجهولين.

وقال اعلام شرطة الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد الاستخبار بوجود مصابين باطلاقات نارية في مستشفى الحكيم، على الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن، بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبمتابعة العميد معاون القائد وبرئاسة مدير قسم شرطة الشعلة للتوجه للمستشفى وتدوين أقوال المصابين لكشف ملابسات الحادث والتوصل للجناة، وتم الانتقال للمستشفى وتدوين أقوال المصابين، الذين أفادوا بدايةً بأنهم تعرضوا إلى إطلاق نار من مجهولين".

وتابع: "بعد التعمق بالتحقيق وجمع المعلومات والأدلة، اعترف أحدهم آنه قام بإطلاق النار من مسدسه الشخصي باتجاه الطرف الثاني بعد محاولته التحرش بأحد أفراد عائلته خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية".

وأشار إلى أن "الشخص أصابه في منطقة الصدر وأصيب هو أيضاً، وقبل وصول الشرطة إلى المستشفى اتفق الطرفان على تسجيل إصاباتهم ضد مجهولين"، مبينة أنه تم ضبط السلاح الناري المستخدم في المشاجرة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اصولياً".