في كربلاء وصلاح الدين.. انتشال جثة شاب واستنفار بحثاً عن أخرى

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، يوم السبت، عن انتشال جثة شاب غرق في أحد أنهر المحافظة.

وذكر بيان لإعلام المديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم الشرطة النهرية في قيادة شرطة كربلاء تمكن من إنقاذ جثة شاب في مقتبل العمر بعد غرقها في أحد الأنهر بقضاء الحسينية".

وأوضح انه "بعد ورود معلومات عن وجود حادث غرق، سارعت مفارز من الشرطة النهرية المرابطة ضمن قواطع المسؤولية إلى مكان الحادث وانتشال الجثة وتسليمها إلى الطب العدلي".

وجددت قيادة شرطة كربلاء تحذيرها من "تزايد هذه الظاهرة التي تتفاقم حدتها مع الإقبال على فصل الصيف ولجوء أغلب الشباب والأطفال إلى السباحة في الأنهر بالرغم من عدم إجادتهم للسباحة وتجاهلهم إجراءات السلامة".

وفي السياق، افاد مصدر محلي في صلاح الدين باستمرار عمليات البحث عن جثة شاب بغدادي غرق في نهر دجلة اثناء نزهة سياحية مع اصدقائه في قضاء الضلوعية جنوبي صلاح الدين.

واضاف" ان دوريات الشرطة النهرية والغواصين والاهالي يواصلون البحث عن الجثة لتسليمها الى ذوي الضحية.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفاد مصدر محلي، بغرق شابين من بغداد في نهر دجلة، خلال زيارة سياحية لأصدقائهم في قضاء الضلوعية جنوبي صلاح الدين.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابين من سكان بغداد غرقا في نهر دجلة خلال نزهة سياحية مع أصدقائهم في قضاء الضلوعية"، موضحا أن "أعمار الشابين تتراوح بين 20 و21 عاما".

وأضاف أن "جثة أحدهم تم انتشالها من قبل فرق الانقاذ فيما يواصل الغواصون والشرطة النهرية، عمليات البحث لانتشال جثة الشاب الثاني".

وتشهد عدة محافظات في البلاد حوادث غرق بسبب انعدام وقلة المسابح النموذجية، ما يدفع الشباب والصبية لممارسة هواياتهم في الأنهر والجداول الخطيرة.