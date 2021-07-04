في كربلاء وذي قار.. انتشال جثتي غريقين ومقتل شخص بنزاع عشائري

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الأحد، انتشال جثتي شخصين قضيا غرقاً في منطقتين متفرقتين من المحافظة، فيما قُتل شخص إثر نزاع عشائري في ذي قار.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفرزة من غواصي قسم الشرطة النهرية وبجهد متواصل تمكنت من انتشال جثتين في منطقتين متفرقتين من المحافظة".

وأوضحت أن "جثة الغريق الأول انتشلت من أحد المبازل ضمن قضاء الحر وتم تسليم الجثة إلى مركز الشرطة، والجثة الثانية جرى انتشالها في ناحية الخيرات وتم تسليمهما إلى مركز الشرطة".

وجددت قيادة شرطة كربلاء، في بيانها، دعوتها إلى ضرورة "الابتعاد عن السباحة في الأنهار والجداول غير لا الآمنة كونها تعرض حياتهم للخطر، مع أهمية تطبيق إجراءات السلامة المهنية أثناء السباحة".

إلى ذلك، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعا عشائريا وقع بقرية بني زيد في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار بين عشيرتي الهلالية العبودة والسادة الاعظمين واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأضاف المصدر، أن "إطلاق النار بين الطرفين استمر أكثر من ساعة كاملة وسببه وجود خلاف سابق بينهم على (قضية قتل)".

ولفت المصدر، إلى أن"النزاع انتهى بمقتل شخص من السادة الاعظمين"، مؤكدا أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما باشرت بملاحقة القاتل الذي هرب لجهة مجهولة".