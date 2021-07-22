في كربلاء .. شخص يقتل شقيقه وثالثهم يُصاب بجروح محاولاً الإنتحار بسماع النبأ

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كربلاء والمنشآت يوم الخميس تسجيل حالة وفاة لأحد الأشخاص نتيجة لإصابته بإطلاقة نارية في منطقة الرأس.

ووجه قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير قسم شرطة البلدة، ومجموعة من ضباطه الأكفاء لمعرفة ملابسات القضية.

وأضاف البيان أنه نتيجة للتحقيق وجمع المعلومات الكافية تبين حدوث مشاجرة عائلية في أحد الدور السكنية في منطقة البناء الجاهز، ونتيجة المشاجرة قام على أثرها أحد الأبناء بجلب سلاح ناري (مسدس) وأطلق عيارة نارية واحدة باتجاه شقيقه، مما أدى إلى إصابته في منطقة الرأس، فارق الحياة نتيجة الإصابة،

هذا وقد قام شقيقهم الثالث بكسر زجاج إحدى نوافذ غرف المستشفى الحسيني لدى سماعه النبأ محاولا تشريح نفسه بالزجاج لإصابته بحالة من الهستيريا، فيما القي القبض على الجاني مطلق العيار الناري واودع التوقيف دونت أقواله واعترف بالحادث.