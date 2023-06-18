في كربلاء.. تفكيك شبكة من 6 تجار مخدرات وبحوزتهم اسلحة

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم الأحد، تفكيك شبكة مكونة من 6 متاجرين بالمخدرات والقبض عليهم وضبط بحوزتهم (1 كليو و 200 غرام) وقنابل يدوية واسلحة نارية في محافظة كربلاء.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الداخلية العراقية، ورد الى وكالة شفق نيوز، مبينة أن العملية تمت حسب توجيهات الوزير عبد الامير الشمري، في تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبمتابعة ميدانية متواصلة.

وأضاف البيان، أن المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة مشتركة من ابطال مكافحة مخدرات كربلاء والرصافة، تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من 6 متاجرين بالمخدرات وتلقي القبض عليهم وتضبط بحوزتهم (1 كليو و 200 غرام) وقنابل يدوية واسلحة نارية في محافظة كربلاء، مشيرا الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وايداعهم التوقيف.