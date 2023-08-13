في كربلاء .. تفكيك شبكة تتاجر بالمخدرات بحوزتها أكثر من كغم "كريستال"

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، بتفكيك شبكة لتجارة المخدرات في محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان اليوم، أنها نفذت من خلال قوة من مكافحة المخدرات في كربلاء امنية استباقية اسفرت عن القاء القبض على ثلاث متاجرين بالمخدرات وضبط بحوزتهم كيلو غرام ومائة غرام من مادة الكريستال المخدرة بالجرم المشهود في محافظة كربلاء.

ووفقا للبيان فقد، تم ايداعهم التوقيف بموجب قرار قضائي لينالوا جزاءهم العادل.