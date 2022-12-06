في كربلاء .. مقتل انتحاريين وسقوط جرحى من الأمن (تحديث)

شفق نيوز/ أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الثلاثاء، مقتل انتحاري، وإصابة آخر يرتديان حزامين ناسفين في محافظة كربلاء.

وقال اللواء رسول، في بيان اليوم، إنه بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، نفذت قوة من قيادة عمليات كربلاء عملية تفتيش لمنطقة البهبهاني.

وأضاف أن "قواتنا تمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزام ناسف واصابة انتحاري آخر ولازالت عملية مطاردته مستمرة".

بدوره أشار مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إلى اصابة 4 عناصر من القوات الامنية نتيجة انفجار احزمة ناسفة أثناء مطاردة الانتحاريين، مؤكدا مقتلهما.