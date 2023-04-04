في كربلاء.. القبض على متهم بالإرهاب اغتال ضابطاً في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شخص متهم بالإرهاب سبق وأن اغتال أحد ضباط الشرطة في محافظة ميسان.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها "وبعملية استباقية استندت إلى الدقة في التنفيذ، تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والمطلوب بقضية اغتيال ضابط برتبة نقيب منسوب لمديرية شرطة محافظة ميسان/ فوج المهام في عام 2021".

وبينت أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات في محافظة كربلاء وضبط بحوزة المتهم هوية مزورة باسم مستعار للتخفي عن أنظار الأجهزة الأمنية"، مشيرة إلى أنه "تم إيداع المتهم في التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".