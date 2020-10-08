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في كربلاء.. الاطاحة بـ"ارهابية" تدير ماكنة داعش الاعلامية

Category: أمـن

Date: 2020-10-08T06:46:38+0000
في كربلاء.. الاطاحة بـ"ارهابية" تدير ماكنة داعش الاعلامية

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، الإطاحة بـ"ماكنه داعش الإعلامية" في محافظة كربلاء.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات التقنيات والمعلوماتية واستخبارات كربلاء في وزارة الداخلية نفذت عملية استباقية استخباراتية  مشتركة، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابية مطلوبة وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائها لعصابات داعش الإرهابي".

وأوضح البيان أن "الارهابية تعمل بصفة إعلامية تدير شبكات إلكترونية تستقطب النساء والفتية من الرجال على منصات التواصل الاجتماعي لغرض انحدارهم ضمن صفوف عصابات داعش الارهابي".

واشار إلى ان المعتقلة تقوم أيضا "بمنتجة العمليات الإرهابية التي تنفذ من قبل الزمر الإرهابية وبثها على الصفحات الإلكترونية التي تدار من قبلها"، مبيناً أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق فني مختص من قبل مديريتي الاستخبارات اعلاه وبالجرم المشهود".

وأوضح أنه "تم ضبط داخل هواتفها المحمولة إصدارات ومقاطع فيديويه خاصه بعمليات داعش الإرهابي التي أعدت ومنتجت من قبلها"، مضيفاً أنه "من خلال التحقيقات الأولية معها اعترفت بأنتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وتم تجنيدها ضمن صفوف داعش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي منذ اكثر من ثلاثة سنين".

ووصف بيان الاستخبارات المعتقلة بأنها "إحدى ماكنات داعش الإرهابي"، مشيراً إلى أن "دورها برز في قيادة حملات إعلامية مزيفة بشن هجمات على القوات الأمنية واستهداف المواطنين".

ونوه بيان الاستخبارات الى "إيداعها التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

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