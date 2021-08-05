في أقل من ساعة.. هجوم ثان يستهدف التحالف الدولي وسط العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الخميس، بتعرض رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي الى استهداف بتفجير في محافظة بابل، في ثاني حادث خلال أقل من ساعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة كانت مزروعة على طريق الحلة السريع، انفجرت مساء اليوم اثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، ما تسبب بأضرار في اطارات احدى المركبات.

واكد ان التفجير لم يخلف اي اصابات بشرية، ولم يُعرف ما إذا كان هذا الرتل نفسه الذي تعرض لاستهداف في محافظة الديوانية قبل أقل من ساعة.

وقبل ذلك ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بـ"عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على طريق الديوانية السريع".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف أضرارا أو إصابات.