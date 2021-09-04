في أقل من ساعة.. ثاني هجوم على أرتال التحالف الدولي بالعراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة، يوم السبت، على رتل شاحنات تحمل دعما لوجستيا للتحالف الدولي في محافظة بابل، بهجوم هو الثاني من نوعه خلال أقل من ساعة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على الطريق السريع في محافظة بابل" وسط البلاد.

وأشار المصدر إلى تضرر إحدى شاحنات الرتل جراء الانفجار دون تسجيل إصابات بشرية.

وهذا ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من ساعة، بعد انفجار عبوة ناسفة على رتل في محافظة الديوانية جنوبي البلاد، دون إصابات أو أضرار.