في قلب بغداد.. مداهمة قاعة "الميمو" للقمار واعتقال من بداخلها (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، إغلاق قاعة تمارس فيها لعبة القمار "الميمو" بشكل غير قانوني، وإلقاء القبض على تسعة كانوا متواجدين فيها في منطقة البتاويين وسط العاصمة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية أجرت عمليات البحث والتفتيش المناطقي بشأن متابعة القاعات والمطاعم والكافيهات"، مبيناً أن "القوات أغلقت قاعة تمارس فيها لعبة الميمو (القمار غير المشروعة) واعتقال تسعة مخالفين بداخلها".

وأضاف البيان، أن "العملية نُفذت بالتنسيق مع مفارز مديرية الأمن السياحي، وذلك ضمن عمليات التدقيق والمتابعة التي تستهدف القاعات والمطاعم والمقاهي في بغداد".