في قبضة الشرطة.. أب يقتل ابنه بعمر 3 سنوات "نحرا" في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على أحد المتهمين الذي قتل ابنه نحراً.

وبينت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان دوريات نجدة الشعب ألقت القبض على قاتل اثر ورود اتصال من احد المواطنين على سيطرة النجدة المركزية (104) مخبرا بقيام احد الاشخاص بقتل ابنه البالغ من العمر (3 سنوات) (نحراً) ضمن منطقة حي اور.

وأفادت المديرية بقيامها بتوجيه دوريات النجدة الى محل الحادث وتفتيش المنطقة والقبض على المتهم بعد مطاردته داخل الازقة، مشيرة إلى قيامها بتسليمه الى الجهات المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقه.