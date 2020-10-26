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في غضون عامين.. الدفاع الجوي العراقي يتفوق على نظرائه في المنطقة

Category: أمـن

Date: 2020-10-26T16:25:39+0000
في غضون عامين.. الدفاع الجوي العراقي يتفوق على نظرائه في المنطقة

شفق نيوز/ توقع الدفاع الجوي العراقي يوم الاثنين التفوق على نظرائه في المنطقة خلال العامين المقبلين، معلناً قرب وصول منظومة صواريخ بمختلف الأنواع.

جاء ذلك في تصريح مصور لقائد القوة الجوية اللواء الركن معن السعدي نشر على موقع وزارة الدفاع.

وقال السعدي، إن "الدفاع الجوي في العراق يسير نحو التطور ويعتمد على منظومات متكاملة".

وأضاف، أن "الدفاع الجوي يسيطر على الأجواء ككشف راداري في جميع أنحاء العراق"، لافتا إلى أن "جميع الطائرات القادمة والمغادرة مكشوفة لدى قيادة الدفاع الجوية وتتم بموافقات أصولية، كما أننا نؤمّن الحماية للمؤسسات الحيوية والمنشآت والمراقد الدينية".

وأشار إلى "وجود تنسيق مع سلطة الطيران المدني حول حركة الطائرات والمناطق المحرمة الموجودة"، لافتا إلى أن "الدفاع الجوي يشترك في الواجبات المهمة كالزيارات المليونية والمناسبات الوطنية".

وكشف عن "قرب وصول منظومات كشف راداري ومنظومات صواريخ بمختلف الأنواع إلى العراق"، متوقعا أن "يكون الدفاع الجوي العراقي خلال العامين المقبلين أفضل من منظومات الدفاع الجوي في المنطقة".


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