في غضون ساعتين.. شرطة نينوى تكشف جريمة قتل وتلقي القبض على الجاني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بأن الشرطة تمكنت من كشف جريمة قتل وقعت في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وإلقاء القبض على الجاني خلال وقت قياسي لم يتجاوز الساعتين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً عشائرياً نشب بين عدد من الأشخاص في حي نابلس بالجانب الأيمن من الموصل، تطور إلى حادثة طعن بسكين راح ضحيتها شاب فارق الحياة في موقع الحادث".

وأضاف أن "قوات الشرطة المحلية هرعت إلى مكان الحادث، وطوقت المنطقة وفتحت تحقيقاً فورياً في ملابساته، حيث تمكنت خلال ساعتين فقط من التوصل إلى هوية القاتل".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الجاني في حي الميثاق بالجانب الأيسر من المدينة، و اقتادته إلى مركز احتجاز لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".