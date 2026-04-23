في غضون ساعات معدودة .. إحباط ثالث محاولة انتحار بالعراق

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، يوم الخميس، احباط محاولة انتحار لشابة كادت أن تلقي بنفسها من جسر نحو شطة مدينة الحلة مركز المحافظة

وذكرت القيادة في بيان أن مفارز قسم الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذ الشابة التي كانت تمرّ بلحظة نفسية حرجة.

ووفقا للبيان، فإنه وعلى الفور، جرى نقلها إلى قسم للشرطة وتسليمها أصولياً إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات اللازمة ومتابعة حالتها الإنسانية والنفسية.

يأتي هذا تزامناً مع إحباط دوريات النجدة في وقت سابق من اليوم محاولتي انتحار في منطقتين مختلفتين من العاصمة بغداد؛ حيث نجحت القوات في منع شخص من إلقاء نفسه من بناية شاهقة في منطقة "بغداد الجديدة"، وإنقاذ امرأة حاولت الانتحار غرقاً برمي نفسها في نهر دجلة قرب "جسر السلام" بمدينة المدائن.