في عين الأسد.. الجيش العراقي يتسلم أسلحة بـ200 ألف دولار من التحالف الدولي

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، تسلم الفرقة المشاة 20 جيش عراقي، ذخيرة وأسلحة تقدر بـ٢٠٤٦٣٦ دولار، من قوات التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد الجوية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المعدات تأتي لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش، وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعملية العزم الصلب".

وأضافت أن "البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب، يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".