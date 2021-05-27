سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في عين الأسد.. الجيش العراقي يتسلم أسلحة بـ200 ألف دولار من التحالف الدولي

Category: أمـن

Date: 2021-05-27T12:31:26+0000
في عين الأسد.. الجيش العراقي يتسلم أسلحة بـ200 ألف دولار من التحالف الدولي

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، تسلم الفرقة المشاة 20 جيش عراقي، ذخيرة وأسلحة تقدر بـ٢٠٤٦٣٦ دولار، من قوات التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد الجوية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه المعدات تأتي لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش، وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع المخصصة لعملية العزم الصلب".

وأضافت أن "البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب، يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

related

بعد مكافحة الارهاب.. التحالف يسلم 83 عجلة للجيش العراقي

Date: 2021-05-01 19:13:59
بعد مكافحة الارهاب.. التحالف يسلم 83 عجلة للجيش العراقي

الدفاع العراقية تنهي حالة الانذار لقطعات الجيش

Date: 2019-10-08 21:31:24
الدفاع العراقية تنهي حالة الانذار لقطعات الجيش

الدفاع تطيح بثلاثة من "ممولي" الدواعش في الجزيرة غربي نينوى

Date: 2021-02-18 11:43:37
الدفاع تطيح بثلاثة من "ممولي" الدواعش في الجزيرة غربي نينوى

الدفاع تعلن صدور امر اداري جديد لإعادة المفسوخة عقودهم

Date: 2019-10-24 14:32:41
الدفاع تعلن صدور امر اداري جديد لإعادة المفسوخة عقودهم

الدفاع تصدر توضيحاً بشأن الاعتداء على المتظاهرات

Date: 2019-10-28 18:36:48
الدفاع تصدر توضيحاً بشأن الاعتداء على المتظاهرات

بسبب كورونا .. الجيش العراقي ينسب العمل بنظام الاجازات بتسع نقاط

Date: 2020-03-21 13:01:05
بسبب كورونا .. الجيش العراقي ينسب العمل بنظام الاجازات بتسع نقاط

دعوة للتنسيق الثلاثي لتطهير "شريط النار" من داعش

Date: 2020-08-27 16:49:56
دعوة للتنسيق الثلاثي لتطهير "شريط النار" من داعش

قوة عراقية تشتبك مع داعش بسلسلة جبال وتقتل 6 عناصر من التنظيم بمساعدة دولية

Date: 2019-08-20 13:48:46
قوة عراقية تشتبك مع داعش بسلسلة جبال وتقتل 6 عناصر من التنظيم بمساعدة دولية