في أعنف هجوم من أشهر.. ١٣ ضحية ومصاباً بهجوم مطيبيجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة هجوم داعش على نقاط تابعة الى الشرطة الاتحادية في قاطع مطيبيجة إلى ١٣ ضحية ومصاباً.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان الهجوم استهدف نقاطا تابعة للفرقة الخامسة اللواء 17 -الفوج الرابع في قرية المالحة التابعة لقاطع مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين، وسجل ست ضحايا و٧ جرحى.

وبين المصدر أن الحصيلة ارتفعت نتيجة الإصابات الخطرة لعناصر الشرطة خلال الهجوم الإرهابي لعناصر داعش بأسلحة قناص وأسلحة متوسطة وهو الأعنف منذ شهور.

وتعد مناطق "مطيبيجة" أخطر وأصعب بؤر مسلحي داعش الممتدة بين ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك وصلاح الدين والتي يطلق عليها تسمية "امارة الشر" التي لازالت معقلاً للتنظيم ومنطلقا للهجمات التي تستهدف مناطق ديالى وصلاح الدين.