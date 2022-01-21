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سقوط ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لداعش في ديالى هو الأعنف منذ سنوات

Category: أمـن

Date: 2022-01-21T05:24:17+0000
سقوط ضحايا من الجيش العراقي بهجوم لداعش في ديالى هو الأعنف منذ سنوات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بسقوط 11 ضحية من الجيش العراقي بينهم ضابط بهجوم لداعش في اطراف ناحية العظيم شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان أكثر من عشرة عناصر من تنظيم داعش الارهابي شنوا هجوما مباغتا فجر اليوم بأسلحة القنص والأسلحة المتوسطة على مقر للجيش العراقي (مقر السرية الاولى - الفوج الاول - لواء الثاني –الفرقة1) بين قرى الطالعة وام الكرامي غربي ناحية العظيم، مما ادى الحادث الى سقوط 11 جندياً ضحية بينهم ضابط برتبة ملازم اول - امر الفوج.

وأضاف" ان تعزيزات قتالية وصلت الى مكان الحادث لاسناد الجيش واحباط التعرض الذي يعد الأعنف منذ سنوات، فيما نقلت جثث الضحايا الى مستشفى الخالص العام.

وتتعرض المناطق الحدودية لناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية بين حدود ديالى وصلاح الدين وعدم وجود قطعات امنية من قيادتي عمليات سامراء او ديالى.

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