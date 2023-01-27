في عمليتين منفصلتين.. اعتقال (39) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود العراقية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة، اعتقال (39) شخصاً حاولوا عبور الحدود العراقية بعمليتين منفصلتين بطريقة غير شرعية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية، وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن الفوج الأول من اللواء العاشر في عمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على (39) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".

وأضاف البيان أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، من دون أن يوضح البيان كيفية اجتياز الحدود وعبر أي دولة مجاورة للعراق.