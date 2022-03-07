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في عملية هي الأوسع في 2022.. اقتحام بؤر ساخنة في عبّارة ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-03-07T08:05:13+0000
في عملية هي الأوسع في 2022.. اقتحام بؤر ساخنة في عبّارة ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في شرطة ديالى، يوم الاثنين، عن شن ما وصفها بأوسع عملية أمنية مباغتة خلال عام 2022 الحالي في ريف وبساتين ناحية العبّارة لتأمين 9 قرى زراعية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوات من شرطة الطوارئ والتشكيلات الساندة شنت عمليات تفتيش ودهم شاملة للمناطق الزراعية على ضفاف نهر ديالى لتأمين 9 قرى زراعية في ناحية العبارة الساخنة شمال شرق بعقوبة.

وبين المصدر ان العمليات شملت تفتيش المناطق الزراعية والبساتين على ضفاف نهر ديالى وبمشاركة وحدات الجهد الهندسي لكشف الألغام والعبوات المحتملة وتأمين الحزام الأخضر للقرى الزراعية ومنع عودة عناصر داعش الى المعاقل الساخنة.

واكد ان العمليات تمتد لأكثر من 1000 دونم من البساتين الى جانب تعزيز نقاط الرصد والمرابطة الرئيسية ومنع وقوع هجمات ومجازر تستهدف القوات الأمنية او القرى السكنية.

وتعد ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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